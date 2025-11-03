В Воронеже скорректируют движение автобусных маршрутов в центре города

Автобусы № 12, 54, 72 проследуют от ост. «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам. № 17 — от ост. «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по ул. Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков.