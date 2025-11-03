В Воронеже скорректируют движение автобусных маршрутов в центре города

Движение автобусных маршрутов скорректируют сегодня, 3 ноября, в связи матчем на стадионе «Факел», сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Автобусы № 12, 54, 72 проследуют от ост. «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам. № 17 — от ост. «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по ул. Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков.
Автобус № 23 — с ул. О. Дундича по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту. № 24 — с ул. Ворошилова по ул. Матросова, Героев Сибиряков, О. Дундича и далее по маршруту.
№ 66 проследует от ост. «Юго-Западный рынок» по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту.
№ 95 — с ул. О. Дундича по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по ул. Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, О. Дундича и далее по маршруту.
Маршруты № С70, 20, 40, 70, 88, 52 проследуют с ул. Ворошилова по ул. Матросова, Героев Сибиряков, О. Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с ул. О. Дундича по ул. Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.