Пермский оборонный завод требует с подрядчика десятки миллионов рублей неустойки

«Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска АО “Пермский завод “Машиностроитель”” к ООО “РусРазвитие”. Предприятие требует взыскать с подрядчика 26,024 млн рублей неустойки за нарушение сроков строительства производственного здания. Суд уже истребовал у сторон исполнительную документацию по объекту, который предназначен для технического перевооружения завода при выпуске изделий ПД-8», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение суда и материалы сервиса «Электронно правосудие».