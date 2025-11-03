День народного единства — 2025 в России: История праздника и мероприятия

Праздник День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября, и 2025 год не стал исключением. Это событие символизирует собой сплочённость, взаимопомощь и силу народа. Но знаете ли вы, почему именно 4 ноября, какая история у этого дня? Предлагаем в этом разобраться вместе с Life, а также выяснить, как мы будем отмечать этот праздник в 2025 году.