Аналитики назвали вакансии с огромными зарплатами на удаленке в Перми

В четверку лидеров также вошли вакансии менеджеров по развитию бизнеса и по туризму с доходами до 250 тысяч рублей. Программисты 1С и менеджеры по продажам услуг в сфере логистики и таможенного оформления могут зарабатывать от 200 тысяч рублей. Руководителям строительных проектов и региональным представителям B2B в сегменте инженерного оборудования работодатели готовы платить от 180 тысяч рублей. Замыкают десятку менеджер по продажам в онлайн-школе (от 130 до 280 тысяч) и инженер-программист (от 180 до 220 тысяч).