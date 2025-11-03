Куда уехать на выходные из Екатеринбурга: топ лучших атмосферных мест для отдыха

Комплекс разместился вблизи так называемого «Уральского Голливуда» — на этой территории до настоящего времени сохранились декорации, оставшиеся после работы над кинокартиной «Семен Дежнев», снятой в 1980-х годах. Гостевые домики расположены на вершине горы, а у ее основания размещается ресторан. Помимо наслаждения природой и прогулок вдоль реки Чусовой, гостям предлагают попариться в бане, покататься на квадроциклах, прогуляться по экотропе или подняться ввысь на воздушном шаре. Проживание за одни сутки обойдется от 7 до 10,5 тысяч рублей. База «Ключ-Камень» расположена в деревне Каменка — это 90 км от Екатеринбурга.