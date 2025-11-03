Куда уехать на выходные из Екатеринбурга: топ лучших атмосферных мест для отдыха

Свердловчане все чаще выбирают загородный отдых для восстановления сил и эмоциональной перезагрузки. Одним из ведущих критериев при выборе загородного домика является наличие живописного вида. Где их можно найти и сколько это стоит — в подборке URA.RU.
Глэмпинг «Ладаглэмп».
Это место придется по душе ценителям природы. Посетители смогут насладиться видами Уральских гор, совершить прогулку по Авроринской тропе и осмотреть исторический завод Демидовых. В вечернее время гостям предлагается отдых в бане или чане под открытым небом, а размещение доступно в шатрах или бунгало с возможностью заказать завтрак в постель. Стоимость проживания составляет от 7500 до 9500 рублей за ночь. Глэмпинг находится в поселке Уралец вблизи Нижнего Тагила.
Многие места отдыха предлагают шатры с куполом (архивное фото).
Парк-отель «Евразия».
Площадка находится недалеко от Екатеринбурга, но при этом здесь можно насладиться сосновым лесом и чистым озером, к которому есть отдельный выход. Помимо живописных мест, на территории есть контактный зоопарк, русская баня и ресторан с авторской кухней. Стоимость одной ночи — до 6000 рублей. Добраться до отеля можно по адресу Московский тракт, 18 км, стр. 1.
Загородный клуб «Ключ-Камень».
Комплекс разместился вблизи так называемого «Уральского Голливуда» — на этой территории до настоящего времени сохранились декорации, оставшиеся после работы над кинокартиной «Семен Дежнев», снятой в 1980-х годах. Гостевые домики расположены на вершине горы, а у ее основания размещается ресторан. Помимо наслаждения природой и прогулок вдоль реки Чусовой, гостям предлагают попариться в бане, покататься на квадроциклах, прогуляться по экотропе или подняться ввысь на воздушном шаре. Проживание за одни сутки обойдется от 7 до 10,5 тысяч рублей. База «Ключ-Камень» расположена в деревне Каменка — это 90 км от Екатеринбурга.
Часто неподалеку от глэмпингов есть озера или реки.
База отдыха «Терсутская».
Помимо жизни в тишине, можно насладиться спа-комплексом, в нем есть сауны с панорамным остеклением, хамамом и бассейн типа «инфинити» с подогревом, откуда открывается вид на живописное озеро. Проживать можно в номере, домике или коттедже, одна ночь в домике или коттедже может стоить от 3000 до 20 тысяч рублей. База отдыха находится в поселке Асбест.
Загородный клуб «Лес».
Еще одна локация, где свердловчане могут отдохнуть от городской суеты. Рядом с клубом находится уникальный природный парк «Бажовские места», Сысертское водохранилище, на котором можно порыбачить или просто покататься на лодке. Проживание стоит от 4500 до 13 тысяч рублей в сутки. Чтобы добраться до места, нужно ввести в навигаторе адрес: поселок Верхняя Сысерть, 3 километр, 2.