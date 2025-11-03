Ричмонд
Таможня Беларуси сделала заявление из-за увеличившейся в шесть раз очереди из авто на границе с Польшей

ГТК Беларуси отреагировал на увеличившуюся очередь из авто на границе с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси отреагировали на увеличившуюся очередь из авто на границе с Польшей.

В ГТК уточнили, что очередь из легковых автомобилей, которые следуют через пункт пропуска «Брест» («Тересполь») в Польшу, выросла в шесть раз после закрытия Литвой границы с Беларусью (подробнее мы писали здесь).

«Если неделю назад выезда через белорусско-польскую границу в среднем ожидали 300−400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500», — сообщили в ведомстве.

И отметили, что фуры, выезжавшие в ЕС через белорусско-литовскую границу, также переориентировались на латвийское и польское направления, где наблюдался рост очередей в первые несколько суток после того, как Литва закрыла границу.

«Сейчас выезда из пункта пропуска “Козловичи” на польском направлении ожидает 2100 грузовых авто, из “Григоровщины” на латвийском — 520», — сообщили в ГТК.

Тем временем правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси раскрыл случаи выявления нарушений с метеозондами на границе.

Кроме того, ГПК Беларуси сказал про литовские сим-карты во всех задержанных метеозондах.