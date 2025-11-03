Воронежец остался без машины после поездки на турбазу

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области, изначально мужчина пытался решить вопрос мирно, однако, собственники базы отдыха компенсировать ущерб отказались. Приставам воронежцам рассказал, что он приехал на турбазу на своем автомобиле Ford Focus. Парковке на базе не было, и он поставил машину рядом с домиком. Во время дождя один из дубов, растущих рядом, упал на иномарку и сильно повредил ее.



В досудебном порядке решить вопрос о компенсации не удалось и автовладелец обратился в суд, который постановил взыскать с владельца турбазы 450 000 рублей в качестве средств на ремонт машины, штрафа и судебных издержек.



Поскольку собственник не спешил исполнять решение суда, пристав предупредил его об уголовной ответственности. Тем не менее, деньги удалось взыскать только после того, как на счета предпринимателя был наложен арест. Истец получил компенсацию в полном объеме.