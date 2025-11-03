Кендалл Дженнер исполнилось 30 лет: фото одной из самых успешных моделей Америки

3 ноября 2025 года Кендалл Николь Дженнер отмечает свой 30-й день рождения. Родившаяся в Лос-Анджелесе в 1995 году, она стала одной из самых известных моделей и медиафигур своего поколения. Кендалл — дочь олимпийского чемпиона Брюса Дженнера (Кейтлин Дженнер после смены пола) и телевизионного продюсера Крис Дженнер, что с раннего возраста определило ее жизнь в центре внимания. Кендалл начала свою карьеру в модельном бизнесе в подростковом возрасте, и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и профессионализму. Она работала с ведущими модными брендами, такими как Chanel, Versace и Givenchy, и регулярно появлялась на обложках известных журналов, включая Vogue и Harper’s Bazaar. Помимо модельной карьеры, Кендалл активно использует социальные сети как платформу для общения со своими поклонниками. Она имеет миллионы подписчиков в Instagram, где делится моментами своей жизни, модными образами и поддерживает разнообразные инициативы. Кендалл также проявила себя как успешный предприниматель. Она запустила несколько косметических и модных линий, включая совместный проект по производству спиртных напитков. Ее бизнес-инициативы подчеркивают ее стремление не только к моде, но и к созданию устойчивого бренда. На протяжении своей карьеры Кендалл Дженнер остается иконой стиля и вдохновения для многих. Ее способность адаптироваться к меняющимся трендам и активно продвигать собственные проекты делает ее одной из самых влиятельных фигур в мире моды и развлечений. В день своего 30-летия она продолжает вдохновлять и оставаться в центре внимания.