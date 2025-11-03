Ричмонд
Блогерша Лиза Миллер объявила банкротство и ушла от налогов на 233 млн

Блогерша Лиза Миллер (Елизавета Батюта) объявила себя банкротом, чтобы избежать уплаты 233 миллионов рублей налогов, после чего уехала в Дубай и продолжила продавать свои курсы. Из-за того, что активов оказалось недостаточно для расчёта с долгами, Арбитражный суд Краснодара признал девушку неплатёжеспособной. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Миллер не выплачивала кредиты, а её имущество оказалось недостаточным для покрытия налоговой задолженности. В числе активов, которые теперь могут быть реализованы для погашения долгов, числятся квартиры в Краснодаре и Москве. Так, столичная 66-метровая двушка, где проживает муж блогерки, уже арестована.

Несмотря на это, сама Елизавета продолжает вести аккаунт в Instagram* с шестью миллионами подписчиков из ОАЭ и продавать онлайн-курсы по схеме Лерчек и Блиновской. В России против неё открыто уголовное дело по факту отмывания денег.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта) по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В 2020—2022 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей и легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид законного дохода. В России планируется объявить Миллер в розыск.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.