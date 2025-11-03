Блогерша Лиза Миллер объявила банкротство и ушла от налогов на 233 млн

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта) по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В 2020—2022 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей и легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид законного дохода. В России планируется объявить Миллер в розыск.