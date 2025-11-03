Блогерша Лиза Миллер объявила банкротство и ушла от налогов на 233 млн

Миллер не выплачивала кредиты, а её имущество оказалось недостаточным для покрытия налоговой задолженности. В числе активов, которые теперь могут быть реализованы для погашения долгов, числятся квартиры в Краснодаре и Москве. Так, столичная 66-метровая двушка, где проживает муж блогерки, уже арестована.
Несмотря на это, сама Елизавета продолжает вести аккаунт в Instagram* с шестью миллионами подписчиков из ОАЭ и продавать онлайн-курсы по схеме Лерчек и Блиновской. В России против неё открыто уголовное дело по факту отмывания денег.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело в отношении блогерши Лизы Миллер (Елизавета Батюта) по подозрению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В 2020—2022 годах она уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей и легализовала часть этих средств через финансовые операции, придавая им вид законного дохода. В России планируется объявить Миллер в розыск.
* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.