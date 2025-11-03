Володин рассказал о результатах в борьбе с киберпреступностью

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своем канале в Max о значительных результатах в борьбе с киберпреступностью. По его словам, в 2025 году было принято десять федеральных законов, направленных против мошенничества. Благодаря этим мерам, уже в первом полугодии удалось остановить рост числа киберпреступлений. Впервые за несколько лет общее количество зарегистрированных фактов обмана сократилось. Данная информация подтверждается статистикой Генеральной прокуратуры и МВД России.
Одним из ключевых Володин назвал закон, ограничивающий количество SIM-карт на одного человека. Для граждан России установлен лимит в 20 номеров, а для мигрантов — не более 10. Эта норма позволяет оперативно блокировать сим-карты при превышении указанного лимита. Володин отметил, что данная инициатива ранее широко обсуждалась с общественностью, и большинство участников дискуссии высказались за сокращение числа сим-карт в одни руки. Он добавил, что в дальнейшем парламент вернется к рассмотрению этого вопроса, проанализировав правоприменительную практику.
По информации Роскомнадзора, в октябре было выявлено массовое нарушение установленных лимитов. Почти 6,5 миллионов телефонных номеров были зарегистрированы на 89 тысяч российских абонентов. Кроме того, 37 тысяч мигрантов использовали 757 тысяч сим-карт.
При этом мошенники стали активнее использовать сложные схемы обмана. Это связано с тем, что граждане научились распознавать традиционные сценарии. Особую опасность представляет сим-своппинг, когда преступник переоформляет сим-карту жертвы на себя. Это позволяет ему получить доступ ко всей информации на карте и обходить двухфакторную аутентификацию.