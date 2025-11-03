Володин рассказал о результатах в борьбе с киберпреступностью

Одним из ключевых Володин назвал закон, ограничивающий количество SIM-карт на одного человека. Для граждан России установлен лимит в 20 номеров, а для мигрантов — не более 10. Эта норма позволяет оперативно блокировать сим-карты при превышении указанного лимита. Володин отметил, что данная инициатива ранее широко обсуждалась с общественностью, и большинство участников дискуссии высказались за сокращение числа сим-карт в одни руки. Он добавил, что в дальнейшем парламент вернется к рассмотрению этого вопроса, проанализировав правоприменительную практику.