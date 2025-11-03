Собянин: Приводим в порядок участок МКАД и прилегающую к нему улично-дорожную сеть

«Первый этап проекта охватывает больше пяти км дорог: реконструируем съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и ул. Победы; строим прямой съезд и выезд между МКАД и ул. Сталеваров; реконструируем подземный и построим надземный пешеходные переходы через МКАД на участке с 1-го по 2-й км; соединяем ул. Косинская с Реутовской; обновим дорожные знаки, указатели и разметку», — говорится в сообщении.