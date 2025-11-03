В России нашли новый вид доисторического гигантского медведя

«Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам. Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Алексеевича Борисяка, который, в том числе, изучал и ископаемых медведей», — сообщил Лопатин в беседе с РИА «Новости».
По его словам, уракан Борисяка по размерам сопоставим с крупнейшими современными бурыми медведями, вес которых превышает 700 килограммов. Этот древний хищник был крупным и быстрым, что делало его одним из доминирующих видов своего времени.
Останки животного возрастом около 5,5−6 миллионов лет были найдены в Ставропольском крае. Пока что науке известен лишь один экземпляр нового вида, однако, как отметил Лопатин, «древние медведи изучены далеко не исчерпывающе, и новые виды ещё будут находить в разных странах мира, в том числе и в России».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье был обнаружен набор кремнёвых орудий, преднамеренно размещённый внутри мамонтового черепа. Учёные установили, что такая практика не являлась случайностью или бытовой особенностью, а представляла собой устойчивый ритуальный обычай, характерный для носителей Костёнковско-Авдеевской культуры.
