Как изменятся условия получения больничных в 2026 году

Размер пособия по временной нетрудоспособности в России зависит от стажа работника и его официального дохода за последние два года, рассказала юрист Единой юридической службы Юлия Гавлишина в разговоре с Life.ru. Она отметила, что максимальную выплату в размере 100% можно получить по причине ухода за ребенком, не достигшим восьмилетнего возраста, а также работникам со стажем более восьми лет.