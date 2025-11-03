Известный уличный художник Inkuzart вернулся с новой работой: «Ташкент в противогазах»

Однако, как показывает история с настоящими художниками, иногда именно происходящее вокруг толкает их на новые острые высказывания.
В этот раз Inkuzart посвятил своё граффити острейшей проблеме — состоянию воздуха в Ташкенте. На стене забора изображена группа людей, идущих на работу… в противогазах. И, увы, это уже не преувеличение — это реальность, к которой мы постепенно приближаемся. С приходом холодов столица стабильно оказывается в топе мегаполисов с самым загрязнённым воздухом на планете. Прохожие в масках, утренний смог, запах гари — для ташкентцев это больше не новости, а фон будней.
Что с этим делать, похоже, не знают даже сами власти. Их шаги больше напоминают хаотичный эксперимент: то у теплиц забирают газ и переводят их на уголь, то вновь возвращают газ, то выводят промышленные предприятия за город, то начинают очередную волну гигантских строек — всё без единого чёткого плана. Вместо системной экологической политики — вечные качели между сиюминутными решениями и попытками «залатать дыры».
Работа Inkuzart — это не просто крик души, это тревожный сигнал для всех жителей города: если так будет продолжаться и дальше, «жизнь в противогазах» станет не метафорой, а нормой. Его граффити — не просто рисунок на стене, а крик: «Так жить нельзя». Он не выступает на трибунах, не даёт интервью, но каждый его арт — это громкий и точный удар по стене равнодушия, которой окружили себя чиновники. Но грязный воздух — для всех, от него не огородишься стеной.