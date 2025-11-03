Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный уличный художник Inkuzart вернулся с новой работой: «Ташкент в противогазах»

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). В Ташкенте появилась новая работа известного уличного художника Inkuzart — того самого, которого часто сравнивают с Бэнкси. Для поклонников творчества это стало настоящей неожиданностью: многие думали, что художник решил завязать с уличными граффити, ведь долгое время от него не было никаких новостей.

Источник: Соцсети

Однако, как показывает история с настоящими художниками, иногда именно происходящее вокруг толкает их на новые острые высказывания.

В этот раз Inkuzart посвятил своё граффити острейшей проблеме — состоянию воздуха в Ташкенте. На стене забора изображена группа людей, идущих на работу… в противогазах. И, увы, это уже не преувеличение — это реальность, к которой мы постепенно приближаемся. С приходом холодов столица стабильно оказывается в топе мегаполисов с самым загрязнённым воздухом на планете. Прохожие в масках, утренний смог, запах гари — для ташкентцев это больше не новости, а фон будней.

Что с этим делать, похоже, не знают даже сами власти. Их шаги больше напоминают хаотичный эксперимент: то у теплиц забирают газ и переводят их на уголь, то вновь возвращают газ, то выводят промышленные предприятия за город, то начинают очередную волну гигантских строек — всё без единого чёткого плана. Вместо системной экологической политики — вечные качели между сиюминутными решениями и попытками «залатать дыры».

Работа Inkuzart — это не просто крик души, это тревожный сигнал для всех жителей города: если так будет продолжаться и дальше, «жизнь в противогазах» станет не метафорой, а нормой. Его граффити — не просто рисунок на стене, а крик: «Так жить нельзя». Он не выступает на трибунах, не даёт интервью, но каждый его арт — это громкий и точный удар по стене равнодушия, которой окружили себя чиновники. Но грязный воздух — для всех, от него не огородишься стеной.