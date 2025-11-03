Известный уличный художник Inkuzart вернулся с новой работой: «Ташкент в противогазах»

Работа Inkuzart — это не просто крик души, это тревожный сигнал для всех жителей города: если так будет продолжаться и дальше, «жизнь в противогазах» станет не метафорой, а нормой. Его граффити — не просто рисунок на стене, а крик: «Так жить нельзя». Он не выступает на трибунах, не даёт интервью, но каждый его арт — это громкий и точный удар по стене равнодушия, которой окружили себя чиновники. Но грязный воздух — для всех, от него не огородишься стеной.