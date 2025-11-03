Ричмонд
Минобороны Узбекистана запустило колл-центр — какую информацию можно получить

Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана запустило колл-центр, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель — оперативный прием обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в зоне ответственности министерства.

«В соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об обращениях физических и юридических лиц”, колл-центр начал свою работу в целях оперативного приема обращений физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Позвонить можно по короткому номеру 1530. Все обращения обрабатывают оперативно, конфиденциальность гарантируют.

Через колл-центр граждане смогут получить информацию по вопросам:

  1. призыва на срочную военную службу и мобилизационных сборов;
  2. соцзащиты и медобеспечения;
  3. кадровых назначений.