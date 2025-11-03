Как сжигать мусор по всем правилам?

В Волгоградской области отменён особый противопожарный режим, который действовал с весны.
В МЧС России пояснили, как теперь можно организовать контролируемый отжиг и утилизовать траву, ветки деревьев.
Напомнили в МЧС:
Для организации контролируемого отжига определите безопасное место на удалении от строений и лесного массива, затем проинформируйте дежурную смену единой диспетчерской службы о месте, времени и объёмах проводимых отжигов.
Предусмотрите контроль за отжигом и наличие первичных средств пожаротушения.
Важно знать, что сжигать сухую растительность на землях населённых пунктов, садовых или дачных участках можно на расстоянии не менее 15 метров от построек. Если для этих целей выбрать металлическую ёмкость из негорючего материала, то расстояние уменьшается в два раза — до 7,5 метров.
Запрещено использование открытого огня на торфяных почвах и при ветре выше 10 м/с. За нарушение этих норм предусмотрены штрафы.