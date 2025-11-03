Сезон дальневосточной сардины иваси начался на рыбных рынках Москвы

«На рынках “Москва — на волне” в Митине и Косино-Ухтомском районе начался сезон дальневосточной сардины иваси. На прилавках представлена рыба пряного посола и свежемороженая — ее выловили этой осенью у берегов Сахалина. Сардина иваси — знаменитая рыба с Дальнего Востока. Ее мясо отличается жирностью, плотной текстурой и сочностью. В советское время эту рыбу часто называли сельдью, но на самом деле это отдельный вид — тихоокеанская сардина, обитающая в северной части Тихого океана», — говорится в сообщении.
Свежий улов этой осени поступил на прилавки столичных рынков прямиком из сахалинских вод. Иваси добывают у берегов острова — в холодных и богатых планктоном водах Охотского и Японского морей. Там формируется ее особый характерный вкус. В таких условиях рыба достигает идеального состояния: средняя длина сардины — около 11 см, у нее серебристая кожа, упругая структура и морской аромат.
На рынках «Москва — на волне» сардина иваси представлена в двух вариантах: свежемороженая и пряного посола. Первый подойдет тем, кто предпочитает готовить: рыбу можно запекать, жарить или тушить. Она сохраняет форму и остается сочной после термической обработки. Сардина пряного посола понравится любителям холодных закусок — филе хорошо сочетается с картофелем, зеленью и ржаным хлебом.
Рыбные рынки «Москва — на волне» открылись в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024 года. Площадь каждого составляет несколько тысяч кв. м. С момента открытия их посетили 2 млн человек, было продано около 1,5 тыс. тонн продукции. Кроме торговых рядов, на рынках есть зоны хранения с разными температурными режимами, фудкорты и студии мастер-классов, а также лаборатории, проверяющие качество всей реализуемой на рынке продукции. На рынках представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из ключевых рыбных регионов страны — от Карелии до Камчатки. Кроме того, есть возможность оформить доставку.