Сезон дальневосточной сардины иваси начался на рыбных рынках Москвы

Рыбные рынки «Москва — на волне» открылись в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в Митине — в сентябре 2024 года. Площадь каждого составляет несколько тысяч кв. м. С момента открытия их посетили 2 млн человек, было продано около 1,5 тыс. тонн продукции. Кроме торговых рядов, на рынках есть зоны хранения с разными температурными режимами, фудкорты и студии мастер-классов, а также лаборатории, проверяющие качество всей реализуемой на рынке продукции. На рынках представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из ключевых рыбных регионов страны — от Карелии до Камчатки. Кроме того, есть возможность оформить доставку.