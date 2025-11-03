Ричмонд
В Уфе отремонтируют детский сад и 5 школ

В администрации Октябрьского района Уфы прошло очередное рабочее совещание по вопросам капитального ремонта образовательных учреждений, сообщает сайт уфимского горсовета.

Источник: горсовет Уфы / горсовет Уфы

В ближайшее время планируется обновление шести объектов: школ № 127, № 29, № 31, физико-математического лицея № 93, центра образования № 40 и детского сада № 218.

Как отметил глава районной администрации Антон Тарасов, на совещании рассмотрели готовность проектно-сметной документации, организацию ремонтных работ и вопросы, связанные с учебным процессом на период реконструкции. Отдельное внимание уделено дизайнерским решениям и оформлению внутренних помещений.

Как сообщили в администрации района, о начале ремонтных работ родители будут проинформированы заранее. Все работы проводятся в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Ранее сообщалось, что в Уфе отремонтируют три общеобразовательные школы.