Станция метро «Дубравная» в Казани закрыта на месяц

С 3 ноября станция метро «Дубравная» в Казани приостановила работу — она будет недоступна для пассажиров до 25 ноября. Причина временного закрытия — строительные работы по проходке тоннеля на первой очереди второй линии метрополитена. Строители АО «Казметрострой» завершают прокладку 40 метрового участка под действующей линией метро — такой этап работ в истории казанского метрополитена проводится впервые.
Наземное движение транспорта ограничивать не планируют. Однако пассажирам придётся скорректировать привычные маршруты:
— конечной станцией на участке теперь станет «Проспект Победы»;
— количество поездов на линии сократится на одну единицу (с 11 до 10), но интервал движения сохранится прежним — 5 минут;
— для жителей посёлков Вишневка и Привольный продлён автобусный маршрут № 94 — теперь он идёт до станции «Проспект Победы».
Глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков заверил, что станция «Проспект Победы» справится с возросшей нагрузкой. Если потребуется, на линии добавят дополнительные трамваи и троллейбусы.
Ежедневно станциями «Дубравная» и «Проспект Победы» пользуются около 13 тысяч человек. При этом пропускная способность «Проспекта Победы» значительно выше — до 50−60 тысяч пассажиров в сутки.
Для удобства пассажиров на станциях усилено присутствие сотрудников метро — они помогут сориентироваться и ответят на вопросы. Кроме того, объявления о закрытии «Дубравной» звучат в поездах и на станциях.
Альтернативный наземный транспорт на участке от «Проспекта Победы» до «Дубравной»:
— 8 автобусных маршрутов (№ 5, 18, 30, 31, 34, 68, 70, 90);
— 3 троллейбусных маршрута (№ 5, 9, 12);
— 1 трамвайный маршрут (№ 4).
Всего на участке задействовано 181 единица подвижного состава.