Станция метро «Дубравная» в Казани закрыта на месяц

С 3 ноября станция метро «Дубравная» в Казани приостановила работу — она будет недоступна для пассажиров до 25 ноября. Причина временного закрытия — строительные работы по проходке тоннеля на первой очереди второй линии метрополитена. Строители АО «Казметрострой» завершают прокладку 40 метрового участка под действующей линией метро — такой этап работ в истории казанского метрополитена проводится впервые.