Для архангельских учащихся провели тренинг по разработке бизнес-идей

Тренинг по разработке бизнес-идей состоялся для учащихся Архангельского торгово-экономического колледжа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе агентства регионального развития Архангельской области.
Спикером выступила ведущий менеджер центра поддержки предпринимательства агентства регионального развития Любовь Дрокина. В ходе лекции учащиеся торгово-экономического колледжа познакомились с методами поиска, анализа и тестирования бизнес-идей. Они также получили подробную информацию о мерах государственной поддержки, доступных в Архангельской области для начинающих предпринимателей.
Практическую часть встречи посвятили разработке собственных проектов. В командах ребята создавали концепции стартапов с учетом таких параметров, как локация, рыночный спрос, стартовый бюджет и уникальность предложения. Это позволило участникам тренинга не только закрепить полученные знания, но и развить навыки командной работы, критического и креативного мышления.
«Проведение подобных мероприятий для студентов региона — важная часть нашей работы по формированию у молодежи интереса к предпринимательству. Такие тренинги помогают молодым людям увидеть реальные возможности для самореализации, развить инициативность и креативное мышление. Мы убеждены, что знакомство с предпринимательством на раннем этапе способствует появлению в регионе новых, смелых и осознанных бизнес-инициатив», — отметила Любовь Дрокина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.