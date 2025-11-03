Ричмонд
Белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025

Большие выходные ждут белорусов с 7 по 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что в Беларусь 7 ноября будут отмечать День Октябрьской революции. Данный праздник является официальным выходным днем. В этом году он выпал на пятницу. Это значит, что у белорусов окажется короткая рабочая неделя и три выходных: с 7 по 9 ноября.

Следующие большие выходные ждут белорусов в декабре 2025 года. Католическое Рождество 25 декабря выпало на четверг. В связи с этим пятница, 26 декабря, была перенесена на субботу, 20 декабря. Таким образом белорусы будут отдыхать четыре дня подряд с 25 по 28 декабря.

Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.

Кстати, в профсоюзе сказали, обязаны ли белорусы делить отпуск на части.

А еще профсоюз сказал, может ли наниматель объявить 10 дней рождественских каникул в Беларуси.