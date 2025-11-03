Белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025

В ведомстве пояснили, что в Беларусь 7 ноября будут отмечать День Октябрьской революции. Данный праздник является официальным выходным днем. В этом году он выпал на пятницу. Это значит, что у белорусов окажется короткая рабочая неделя и три выходных: с 7 по 9 ноября.