Белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что в Беларусь 7 ноября будут отмечать День Октябрьской революции. Данный праздник является официальным выходным днем. В этом году он выпал на пятницу. Это значит, что у белорусов окажется короткая рабочая неделя и три выходных: с 7 по 9 ноября.
Следующие большие выходные ждут белорусов в декабре 2025 года. Католическое Рождество 25 декабря выпало на четверг. В связи с этим пятница, 26 декабря, была перенесена на субботу, 20 декабря. Таким образом белорусы будут отдыхать четыре дня подряд с 25 по 28 декабря.
Тем временем Минтруда определило, как белорусы будут работать в 2026 году.
