Фасад первого в СССР Дворца бракосочетания в Петербурге приведут в порядок

Особняк, в котором уже более 60 лет играют свадьбы, имеет богатую историю. Почти столетие им владела семья Полянских, а в начале XX века его приобрел великий князь Андрей Владимирович, двоюродный брат Николая II. В этих стенах в 1916 году великие князья обсуждали конституционные предложения императору, что делает здание свидетелем важных исторических событий.