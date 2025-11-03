Фасад первого в СССР Дворца бракосочетания в Петербурге приведут в порядок

Фасад здания Дворца бракосочетания № 1 на Английской набережной приведут в порядок. ГАТИ выдала ордер на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, который является не только архитектурным памятником, но и важной частью истории города.
— За 65 лет существования учреждения здесь сыграли тысячи свадеб, — рассказали в пресс-службе ГАТИ.
Особняк, в котором уже более 60 лет играют свадьбы, имеет богатую историю. Почти столетие им владела семья Полянских, а в начале XX века его приобрел великий князь Андрей Владимирович, двоюродный брат Николая II. В этих стенах в 1916 году великие князья обсуждали конституционные предложения императору, что делает здание свидетелем важных исторических событий.
С 1 ноября 1959 года в особняке разместился первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания.