Свердловская ГАИ призывает водителей к осторожности из-за сменившейся погоды

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной, особенно при недостаточном опыте вождения в сложных погодных условиях. Воззвание ГАИ опубликовано в telegram-канале ведомства.



Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения об ухудшении погодных условий на территории региона. Наблюдается значительный перепад температур: в Екатеринбурге столбик термометра показывает −1 градус, тогда как в Ивделе уже зафиксировано −9 градусов.



В течение дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые в сочетании с отрицательными температурами создадут условия для образования гололедицы на дорожном полотне. Наиболее опасными участками станут мосты, эстакады и загородные трассы.



По заявлению губернатора Дениса Паслера, дорожные службы Среднего Урала готовы к оперативному реагированию на снег и гололед. «Всего в региональном парке 687 единиц техники для уборки снега: 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов, 50 единиц другой техники», — заявил Паслер.



Для противогололедной обработки в Свердловской области заготовлено 80,2 тыс. кубометров пескосоляной смеси. Кроме того, с большим запасом подготовлен противоледный реагент «Бионорд» — этот состав применяется даже при экстремально низких температурах, когда другие смеси не справляются. Всего для обработки региональных дорог по области развернуто 87 баз для складирования реагентов.