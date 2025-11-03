Нижегородские студенты посетили особую экономическую зону «Кулибин»

Студенты Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Алексеева посетили с ознакомительной экскурсией особую экономическую зону (ОЭЗ) «Кулибин» в городе Дзержинске Нижегородской области. Визит был организован по национальному проекту «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На экскурсии побывали более 60 студентов, обучающихся по направлениям «Химия», «Химическая технология» и «Биохимия». Представители Корпорации развития Нижегородской области рассказали им о возможностях стажировок на предприятиях резидентов и их кадровых потребностях. Также свои предприятия и актуальные вакансии представили компании, ведущие деятельность на площадке ОЭЗ: «Синтез ОКА», «РусСилика» и «Компания Хома». В завершение мероприятия для студентов был организован квиз, посвященный особой экономической зоне «Кулибин». Его победители получили фирменную продукцию от Корпорации развития и резидентов ОЭЗ.
«Уже сейчас на площадке трудится более 800 человек, а в ближайшем будущем эта цифра увеличится в разы. В условиях кадрового дефицита значительное внимание уделяем будущим потенциальным сотрудникам — студентам. Такие мероприятия позволяют им ознакомиться с возможностями трудоустройства, задать интересующие вопросы, а уже на экскурсии вживую ознакомиться с условиями труда на современном предприятии», — отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.