Нижегородские студенты посетили особую экономическую зону «Кулибин»

На экскурсии побывали более 60 студентов, обучающихся по направлениям «Химия», «Химическая технология» и «Биохимия». Представители Корпорации развития Нижегородской области рассказали им о возможностях стажировок на предприятиях резидентов и их кадровых потребностях. Также свои предприятия и актуальные вакансии представили компании, ведущие деятельность на площадке ОЭЗ: «Синтез ОКА», «РусСилика» и «Компания Хома». В завершение мероприятия для студентов был организован квиз, посвященный особой экономической зоне «Кулибин». Его победители получили фирменную продукцию от Корпорации развития и резидентов ОЭЗ.