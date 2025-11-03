Будет холодно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сегодня по всей стране ожидается резкая смена погоды. На территорию республики идёт вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. С 3 по 5 ноября местами пройдут дожди, а в предгорных и горных районах — с переходом в снег. 4 ноября осадки в отдельных районах могут быть сильными.