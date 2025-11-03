Будет холодно. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). Узгидромет опубликовал прогноз: на этой неделе жителей Узбекистана ждёт настоящее испытание холодами. Уже в ближайшие дни столбики термометров ночью опустятся до 2−5 градусов мороза.
Холодный фронт уже в пути.
Сегодня по всей стране ожидается резкая смена погоды. На территорию республики идёт вторжение холодной и относительно влажной воздушной массы. С 3 по 5 ноября местами пройдут дожди, а в предгорных и горных районах — с переходом в снег. 4 ноября осадки в отдельных районах могут быть сильными.
4 и 5 ноября температура воздуха ночью понизится до 0−3 градусов мороза, а на севере страны — до 5 градусов мороза. Днём ожидается всего 5−10 градусов тепла.
Середина и конец недели: без осадков, но по-прежнему холодно.
С 6 ноября и до конца недели в большинстве регионов Узбекистана установится сухая погода. Однако в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман.
Температура воздуха ночью повысится до 3−5 градусов тепла, а днём — до 13−16 градусов.
Погода в Ташкенте.
В столице сегодня во второй половине дня ожидается дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, температура воздуха составит 14−16 градусов тепла.
4 ноября — дождь, который с перерывами продлится до утра 5 ноября.
Температура воздуха