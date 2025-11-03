Нацпарк «Беловежская пуща» обследовал территорию на наличие подземных аномалий. Подробности рассказали в пресс-службе Национального парка «Беловежская пуща».
В октябре 2025 года археологи Национальной академии наук вместе с научными сотрудниками национального парка «Припятский» обследовали на территории Беловежской пущи три археологических памятников различного времени (от палеолита до раннего средневековья). Речь идет про Каменюки 2, Каменюки 16, Бобинка 2.
Специалисты использовали современный метод радиотехнического поверхностного зондирования с помощью георадара. При помощи портативного радиолокатора удается получать изображение профиля почв. Кроме того, определяют местоположение захороненных объектов. Его преимущество состоит в том, что не нужно раскапывать памятник.
«На полученных снимках зафиксированы несколько перспективных аномалий. Их природу еще необходимо точно интерпретировать и проверить», — сообщили в пресс-службе.
И добавили, что результаты исследований лягут в основу дальнейшей совместной работы по изучению объектов историко-культурного наследия Беловежской пущи.
Ранее мы писали, что на лужайке перед Музеем природы в Беловежской пуще выросли редкие грибы.
Кстати, в лесах Беларуси идет вторая волна осенних опят: «Первые опята появились в Минской, Витебской и Гомельской областях».
Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд с 7 по 9 ноября 2025.