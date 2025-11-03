Нацпарк «Беловежская пуща» обследовал территорию на наличие подземных аномалий

Специалисты использовали современный метод радиотехнического поверхностного зондирования с помощью георадара. При помощи портативного радиолокатора удается получать изображение профиля почв. Кроме того, определяют местоположение захороненных объектов. Его преимущество состоит в том, что не нужно раскапывать памятник.