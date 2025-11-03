В Челябинской области создали протез руки с использованием нейротехнологий

Выпускник Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова Богдан Макаров создал прототип бионического протеза руки с управлением через нейроинтерфейс. Такие разработки отвечают задачам национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в пресс-службе вуза.
Богдан основал компанию «НЕКСУС», где стал генеральным директором, собрал коллектив, и спустя год разработчикам удалось создать рабочий лабораторный образец протеза руки и нейрогарнитуры для отработки фундаментальных принципов и возможностей технологии. Автор разработки отметил, что нейроинтерфейс считывает и обрабатывает активность головного мозга, модуль компьютерного зрения получает информацию о том, с чем пользователь хочет взаимодействовать, а система прогнозирует наиболее подходящий жест для бионического протеза. После происходит корректировка воспроизведения жеста по другим датчикам, а на очки дополненной реальности выводится вся необходимая информация для пользователя.
«Мы находимся на финальной стадии сдачи отчетности, далее мы планируем принимать участие в других конкурсах от Фонда содействия инновациям. Также мы стремимся к расширению связей и кооперации с другими компаниями, которые обладают ресурсами и желанием развивать высокие технологии в нашей стране. Мы уже заключили соглашение о партнерстве с компанией “Керамет”, которая занимается серийным производством сложных изделий при помощи аддитивных технологий. Уже на протяжении года мы занимаемся разработкой совместного проекта, также внедряем технологию MBJ для производства деталей протеза руки и нейрогарнитуры», — подчеркнул Богдан Макаров.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.