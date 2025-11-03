В Челябинской области создали протез руки с использованием нейротехнологий

«Мы находимся на финальной стадии сдачи отчетности, далее мы планируем принимать участие в других конкурсах от Фонда содействия инновациям. Также мы стремимся к расширению связей и кооперации с другими компаниями, которые обладают ресурсами и желанием развивать высокие технологии в нашей стране. Мы уже заключили соглашение о партнерстве с компанией “Керамет”, которая занимается серийным производством сложных изделий при помощи аддитивных технологий. Уже на протяжении года мы занимаемся разработкой совместного проекта, также внедряем технологию MBJ для производства деталей протеза руки и нейрогарнитуры», — подчеркнул Богдан Макаров.