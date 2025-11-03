Октябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

По данным Национального комитета РУз по статистике, за октябрь 2025-го инфляция в Узбекистане составила 0,6%, оставшись на сентябрьском уровне.
За первые 10 месяцев этого года инфляция достигла 5,7%, что на 2 процентных пункта меньше прошлогоднего уровня.
Годовая же инфляция на конец октября составила 7,8%, снизившись на 20 базисных пунктов за месяц и на 2,4 процентных пункта к прошлому году.
«В октябре 2025 года сводный ИПЦ за месяц составил 100,6%, к декабрю 2024 года —105,7%, в годовом выражении — 107,8%», — говорится в сообщении.
В сентябре цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,9%, на непродовольственные товары — на 0,4%, а платные услуги населению подорожали на 0,3%.