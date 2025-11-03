Ричмонд
В Красноярском крае заработала горячая линия по вопросу качества товаров и услуг

Роспотребнадзор рассказал, как можно обратиться к специалистам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае с сегодняшнего дня, 3 ноября, начала работу горячая линия, посвященная Всемирному дню качества. Сам день будет отмечаться 13 ноября — до этого дня специалисты ведомства готовы будут отвечать на все вопросы от населения. Расскажут, как работает государственная система «Честный знак» и какие товары подлежат обязательной маркировке.

Конкретно:

Горячая линия работает в будние дни по графику с 9:00 до 18:00 часов.

Звонить по телефону: 8 (391) 226−89−50.

Кроме того, в круглосуточном режиме и бесплатно звонки принимает телефон единого Консультационного Центра. Номер телефона: 8−800−555−49−43.