В Красноярском крае заработала горячая линия по вопросу качества товаров и услуг

В Красноярском крае с сегодняшнего дня, 3 ноября, начала работу горячая линия, посвященная Всемирному дню качества. Сам день будет отмечаться 13 ноября — до этого дня специалисты ведомства готовы будут отвечать на все вопросы от населения. Расскажут, как работает государственная система «Честный знак» и какие товары подлежат обязательной маркировке.
Конкретно:
Горячая линия работает в будние дни по графику с 9:00 до 18:00 часов.
Звонить по телефону:
Кроме того, в круглосуточном режиме и бесплатно звонки принимает телефон единого Консультационного Центра. Номер телефона: 8−800−555−49−43.