За неделю в Иркутской области выявили более 14 тысяч случаев ОРВИ

IrkutskMedia, 3 ноября. За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 14 102 случая заболевания ОРВИ и 29 случаев гриппа. Показатель заболеваемости в целом по региону остаётся ниже эпидемического порога на 41,3%, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
Также в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент вакцинировано 749 010 человек.
Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация — самая эффективная мера профилактики гриппа. Своевременная прививка помогает подготовить организм к встрече с вирусом, снизить риск заболевания и избежать осложнений. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.
Напомним, с 17 по 23 октября в Иркутской области выявили 14 622 случая ОРВИ и 14 подтверждённых случаев гриппа. Прививочная кампания против гриппа в регионе продолжается: на сегодня привито 730 274 человека.