За неделю в Иркутской области выявили более 14 тысяч случаев ОРВИ

IrkutskMedia, 3 ноября. За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 14 102 случая заболевания ОРВИ и 29 случаев гриппа. Показатель заболеваемости в целом по региону остаётся ниже эпидемического порога на 41,3%, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.