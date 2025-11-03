Пожароопасный сезон в Севастополе закончился

«Сегодня официально завершился пожароопасный сезон. В этом году он продлился семь месяцев», — говорится в сообщении.
Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.
Власти региона отмечают, что благодаря закрытию лесов для посещений, удалось избежать трагедий и масштабных пожаров.
Также в пресс-службе напоминают, что длинные выходные — повод насладиться осенними прогулками. Однако, оправляясь на природу, не стоит забывать — открытый огонь, выброшенная спичка или окурок могут вызвать пожар, и нужно беречь природу.
Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе.
Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.
Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.