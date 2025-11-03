Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожароопасный сезон в Севастополе закончился

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе завершился пожароопасный сезон спустя семь месяцев после начала. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

«Сегодня официально завершился пожароопасный сезон. В этом году он продлился семь месяцев», — говорится в сообщении.

Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.

Власти региона отмечают, что благодаря закрытию лесов для посещений, удалось избежать трагедий и масштабных пожаров.

Также в пресс-службе напоминают, что длинные выходные — повод насладиться осенними прогулками. Однако, оправляясь на природу, не стоит забывать — открытый огонь, выброшенная спичка или окурок могут вызвать пожар, и нужно беречь природу.

Ранее в Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе.

Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов.