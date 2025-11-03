Челябинская область представила модель развития гастрономической индустрии

Заместитель председателя правительства Челябинской области Андрей Коляда акцентировал внимание, что в регионе есть все условия для развития гастроиндустрии. По словам спикера, регион стал одним из первых, разместивших гастрономический паспорт в свободном доступе на туристических интернет-ресурсах для вовлечения и получения обратной связи от населения. Интересные предложения лягут в основу дальнейшей работы для продвижения и масштабирования региональной модели.