Челябинская область представила модель развития гастрономической индустрии

Регион стал одним из первых в странe, разместивших гастрономический паспорт в свободном доступе на туристических интернет-ресурсах.

Делегация Челябинской области приняла участие в 28-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» в Москве и представила там целевую модель развития гастрономической индустрии. Проведение такого мероприятия отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

Заместитель председателя правительства Челябинской области Андрей Коляда акцентировал внимание, что в регионе есть все условия для развития гастроиндустрии. По словам спикера, регион стал одним из первых, разместивших гастрономический паспорт в свободном доступе на туристических интернет-ресурсах для вовлечения и получения обратной связи от населения. Интересные предложения лягут в основу дальнейшей работы для продвижения и масштабирования региональной модели.

Зампред регионального правительства также поделился успешными практиками региона. В их числе этнокультурный гастрономический проект Челябинской областной научной библиотеки «Блюда от верблюда», направленный на исследование традиционной уральской кухни и кулинарных традиций. С одноименным названием «Блюда от верблюда» в регионе проводится гастрономический фестиваль.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.