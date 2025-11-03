В школах Нижегородской области открыли четыре медиакласса

Четыре медиакласса начали работать в школах Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Азы профессии журналиста будут осваивать ребята из гимназии № 2 Нижнего Новгорода, средней школы № 16 города Павлова, средней школы города Горбатова, а также школы № 11 города Балахна. На специализированных занятиях ребята будут писать тексты разных жанров, брать интервью, готовить аналитические и новостные материалы, создавать видео- и фотоконтент. Всего в регионе работают уже 12 профильных классов, имеющих статус «журналистских».
«Мы системно подходим к организации профориентационных мероприятий и созданию в школах специализированных классов. Главная цель — помочь детям сделать действительно осознанный выбор своего профессионального пути. На сегодняшний день в Нижегородской области действуют уже более 1,2 тысячи профильных классов по различным специальностям, включая естественно-научное, медицинское, педагогическое, сельскохозяйственное направления и другие», — подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.