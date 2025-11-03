В Воронежской области откроют российско-китайское предприятие

«Ежедневный объем отходов животноводства в регионе достигает 137 тонн, при этом существующих мощностей для их переработки недостаточно. Новый завод позволит перерабатывать до 35−40 тысяч тонн сырья в год для производства мясокостной, кровяной и перьевой муки, животного жира и другой продукции. Запуск предприятия улучшит экологическую обстановку в регионе, создаст десятки новых рабочих мест с конкурентной заработной платой и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие области», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.