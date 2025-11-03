В Воронежской области откроют российско-китайское предприятие

Российско-китайский завод глубокой переработки отходов от животноводческого производства появится на территории Хохольского района Воронежской области. Развитие международного сотрудничества отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Проект предусматривает строительство современного предприятия по переработке отходов животноводства с производственной мощностью 100 тонн в сутки, или около 40 тыс. тонн в год. Его реализация обеспечит создание 50 рабочих мест. Губернатор Александр Гусев и президент Shandong Wanshengyuan Biotechnology Group Юньтао Бай обсудили возможности переработки отходов различного класса опасности, включая высокоопасные отходы. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения санитарных и экологических норм.
«Ежедневный объем отходов животноводства в регионе достигает 137 тонн, при этом существующих мощностей для их переработки недостаточно. Новый завод позволит перерабатывать до 35−40 тысяч тонн сырья в год для производства мясокостной, кровяной и перьевой муки, животного жира и другой продукции. Запуск предприятия улучшит экологическую обстановку в регионе, создаст десятки новых рабочих мест с конкурентной заработной платой и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие области», — отметил директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.