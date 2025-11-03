Ричмонд
Нападающий Клим Костин вернулся в омский «Авангард»

Долгожданный трансфер.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» объявил о переходе 26-летнего форварда Клима Костина.

Права на хоккеиста, напомним, были закреплены за «ястребами» с 2021 года, когда после выигранного Кубка Гагарина Костин уехал в НХЛ. За океаном Костин выступал в системах клубов «Сент-Луис Блюз», «Эдмонтон Ойлерз», «Детроит Ред Уингс» и «Сан-Хосе Шаркс». За «Сан-Хосе» Костин отыграл весь сезон-2024/25 годов, в 35 играх за клуб он набрал 7 (1+6) очков.

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе “ястребов”. Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведёт первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», — сказал генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.

Контракт с Костиным рассчитан до окончания текущего сезона. За клуб он будет выступать под номером 24.