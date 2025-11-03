Нападающий Клим Костин вернулся в омский «Авангард»

«Мы рады, что Клим снова будет выступать в составе “ястребов”. Понятно, что с момента нашего первого предложения прошло много времени, поэтому необходимо было заново проговаривать все условия. Костин знаком с требованиями североамериканских специалистов, имеет успешный опыт игры в КХЛ, способен действовать в любой роли. Сегодня он проведёт первую тренировку, а завтра отправится на дальневосточный выезд с командой», — сказал генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.