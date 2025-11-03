В мэрии Уфы рассказали о перекрытии нескольких дорог в начале рабочей недели

Дорогу закроют для автомобилистов с 07:00 и до 17:00, проехать нельзя будет от пересечения Худайбердина с Дорофеева и до перекрестка с Чернышевского. Закрыта будет и разворотная площадка между улицами Дорофеева и Худайбердина.