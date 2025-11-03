Ричмонд
В мэрии Уфы рассказали о перекрытии нескольких дорог в начале рабочей недели

В Уфе 5 ноября ограничат движение на двух улицах в центре.

Источник: Комсомольская правда

По данным министерства транспорта Башкирии, в Уфе 5 ноября будет ограничено движение по крайней правой полосе на улице Худайбердина.

Дорогу закроют для автомобилистов с 07:00 и до 17:00, проехать нельзя будет от пересечения Худайбердина с Дорофеева и до перекрестка с Чернышевского. Закрыта будет и разворотная площадка между улицами Дорофеева и Худайбердина.

В уфимской мэрии сообщают, что ограничение движения связано с техническим открытием детского садика в этом районе.

— Уфимцев и гостей города просят учитывать ограничение при планировании поездок, — сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.

