Вологодчина стала одним из лидеров по использованию космических данных

Кроме того, ресурс используют для борьбы с пожарами: специалисты в любой момент могут получить информацию о противопожарных водоемах и подъездах техники к социальным объектам. Пользоваться геопорталом могут не только специалисты, но и жители. Там можно узнать адреса ближайших спортзалов и спортивных площадок, адреса, куда приезжают автолавки, и другую полезную информацию.