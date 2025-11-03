Вологодчина стала одним из лидеров по использованию космических данных

Одним из регионов России, вошедших в топ-5 по внедрению и использованию результатов космической деятельности, стала Вологодская область. Развитие этой отрасли и электронных сервисов отвечает задачам национальных проектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в учреждении «Электронный регион».
Космические снимки и геоаналитику «Роскосмоса» используют для развития геопортала Вологодской области. Это единая интерактивная карта с геоданными региона. Ресурс содержит 12 картографических сервисов, 115 слоев и более миллиона объектов. Геопортал позволяет отслеживать всю дорожную технику в области, движение школьных автобусов, контролировать благоустройство, охотничье хозяйство, проводить анализ сельхозземель и мониторинг карьеров.
Кроме того, ресурс используют для борьбы с пожарами: специалисты в любой момент могут получить информацию о противопожарных водоемах и подъездах техники к социальным объектам. Пользоваться геопорталом могут не только специалисты, но и жители. Там можно узнать адреса ближайших спортзалов и спортивных площадок, адреса, куда приезжают автолавки, и другую полезную информацию.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.