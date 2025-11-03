Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вологодчина стала одним из лидеров по использованию космических данных

Они необходимы для развития портала с геоданными, который позволяет в том числе отслеживать дорожную технику.

Одним из регионов России, вошедших в топ-5 по внедрению и использованию результатов космической деятельности, стала Вологодская область. Развитие этой отрасли и электронных сервисов отвечает задачам национальных проектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в учреждении «Электронный регион».

Космические снимки и геоаналитику «Роскосмоса» используют для развития геопортала Вологодской области. Это единая интерактивная карта с геоданными региона. Ресурс содержит 12 картографических сервисов, 115 слоев и более миллиона объектов. Геопортал позволяет отслеживать всю дорожную технику в области, движение школьных автобусов, контролировать благоустройство, охотничье хозяйство, проводить анализ сельхозземель и мониторинг карьеров.

Кроме того, ресурс используют для борьбы с пожарами: специалисты в любой момент могут получить информацию о противопожарных водоемах и подъездах техники к социальным объектам. Пользоваться геопорталом могут не только специалисты, но и жители. Там можно узнать адреса ближайших спортзалов и спортивных площадок, адреса, куда приезжают автолавки, и другую полезную информацию.

Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.