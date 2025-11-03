Парусник «Крузенштерн» вернулся в Калининград после рейса

Калининградский парусник «Крузенштерн» вернулся домой после третьего рейса навигации этого года. У причала Калининградского морского рыбного порта красавец-барк ошвартовался вечером 1 ноября.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, речь, однако, идет только о завершении морской части рейса. Практика у курсантов продолжится до 19 ноября. Впереди у ребят — сдача зачетов.
Парусник вышел в море вечером 28 сентября. На борту практику проходят 47 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, 75 курсантов Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и 18 курсантов Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.