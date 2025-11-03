В архангельском кампусе ученые-стоматологи будут создавать новые препараты

Ученые Северного государственного медицинского университета (СГМУ) планируют разработать новые медицинские препараты на базе кампуса «Арктическая звезда» в Архангельске. Он возводится по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.
Соответствующие наработки и проекты у специалистов уже есть. Например, преподаватель кафедры терапевтической стоматологии СГМУ, практикующий врач-стоматолог-терапевт Александра Зыкова вместе с коллегами разработала гель для лечения десен на основе экстрактов растений, произрастающих в Арктической зоне. Она отметила, что средство помогает подавлять рост болезнетворных бактерий, но при этом не содержит антибиотики и антисептики.
Еще одна разработка ученых — устройство, позволяющее проводить скрининг слизистой оболочки полости рта для раннего выявления признаков онкологической патологии. Этот проект реализуют сотрудники кафедры стоматологии детского возраста и кафедры медицинской и биологической физики СГМУ в кооперации с учеными Северного (Арктического) федерального университета. Обе инициативы ученых — в числе претендентов на включение в программно-продуктовую линейку кампуса, разработка которой ведется с участием широкого круга экспертов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.