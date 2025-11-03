В архангельском кампусе ученые-стоматологи будут создавать новые препараты

Соответствующие наработки и проекты у специалистов уже есть. Например, преподаватель кафедры терапевтической стоматологии СГМУ, практикующий врач-стоматолог-терапевт Александра Зыкова вместе с коллегами разработала гель для лечения десен на основе экстрактов растений, произрастающих в Арктической зоне. Она отметила, что средство помогает подавлять рост болезнетворных бактерий, но при этом не содержит антибиотики и антисептики.