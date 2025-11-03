Ричмонд
Центр Самары перекроют из-за Парада Памяти

Запрет не будет распространяться на транспорт экстренных служб и городской электротранспорт.

Источник: АиФ

7 ноября на площади Куйбышева в Самаре проведут Парад Памяти. В связи с подготовкой и проведением мероприятия улицы в центре города частично перекроют, предупреждает мэрия.

Движение машин ограничат с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 6:00 до 17:00 7 ноября. Перекрыты будут участки улиц Красноармейской, Вилоновской, Шостаковича, Чапаевской и Молодогвардейской. Кроме того, запрещено будет парковаться на данных улицах, а еще на улицах Фрунзе и Галактионовской.

Автобусы № 3, 24, 34, 90, 91 и 226 временно изменят схемы движения.