Центр Самары перекроют из-за Парада Памяти

Движение машин ограничат с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 6:00 до 17:00 7 ноября. Перекрыты будут участки улиц Красноармейской, Вилоновской, Шостаковича, Чапаевской и Молодогвардейской. Кроме того, запрещено будет парковаться на данных улицах, а еще на улицах Фрунзе и Галактионовской.