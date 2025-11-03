Очередь легковушек на границе с Польшей выросла в шесть раз. Что с автобусами?

Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Причиной стало закрытие границы с Литвой по решению литовских властей.
По данным на 11:00, в пункте пропуска «Брест» скопилось 2525 легковых автомобилей. Неделей ранее ожидание выезда составляло в среднем 300−400 машин. Также в очереди находятся 125 автобусов.
Изменения коснулись и грузоперевозок: после закрытия литовских переходов грузовые автомобили массово переориентировались на польское и латвийское направления. В результате этого на границе с Польшей образовались масштабные заторы: в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) на въезд в ЕС ожидают 2045 фур. За выходные польская сторона оформила лишь 57% грузовиков от обычной нормы.
На латвийском направлении ситуация также остается напряженной: в пункте пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») въезда ожидают 520 грузовиков, при этом латвийские службы оформили 37% от стандартного потока.
Польша откроет КПП на границе с Беларусью.
Ранее Smartpress.by сообщал, что Польша готова открыть пограничные переходы с Беларусью в середине ноября, однако конкретная дата будет зависеть от согласованной позиции с Литвой. Об этом сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка в комментарии агентству PAP.
По его словам, изначально Варшава планировала возобновить работу двух пунктов пропуска раньше, однако Литва в телефонном разговоре с премьер-министром Дональдом Туском выразила обеспокоенность ситуацией на своей границе. В результате Польша согласилась отложить открытие КПП.
Польша намерена открыть два пункта пропуска — в Бобровниках (с белорусской стороны — «Берестовица») и Кузнице («Брузги»).