В Калининградской области запустили электрокаршеринг

Первые 10 электромобилей начали работать в калининградском сервисе краткосрочной аренды автомобилей. Его запустили в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Сервис запустила компания «Кениг-Рент» совместно с Яндекс. Драйв. Там используются электромобили отечественного производства — собранные на заводе АВТОТОР. Кроме того, на предприятии начали тестовое производство собственных электродвигателей различной мощности. В Неманском округе в конце года на первой в России гигафабрике Росатома планируется приступить к опытно-промышленному производству литий-ионных батарей, в том числе для электрокаров.
«Правительство Калининградской области создает условия для развития в регионе экологически чистых видов транспорта и инфраструктуры для их использования. Открыто почти 100 пунктов зарядки в Калининграде, курортных городах, на востоке области, и эта работа продолжается. Действуют льготы по уплате транспортного налога для обладателей электромобилей, а с первого сентября текущего года их можно бесплатно оставлять на платных стоянках Калининграда», — подчеркнула заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.