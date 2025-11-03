В Великом Новгороде создали датчик для измерения давления в трубах

«В этот раз остановили свой выбор на кремнии на сапфире, потому что этот материал почти так же прочен, как алмаз. Мембрана на такой подложке выдерживает высокие давления и экстремальные температуры. Она устойчива к агрессивным средам (в том числе химическим). Поэтому наша разработка решает проблему неточных измерений и низкой надежности датчиков давления даже в сложных промышленных условиях», — подчеркнул куратор проекта, заведующий «Лаборатории микро- и нанотехнологий» «Передовых инженерных школ» кафедры «Проектирования и технологии радиоаппаратуры» Политехнического института НовГУ Виктор Леонтьев.