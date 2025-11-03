В Великом Новгороде создали датчик для измерения давления в трубах

Высокочувствительный датчик для измерения давления в трубах и резервуарах разработали ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Датчик способен измерять давление даже при резких перепадах температур за счет уникальной мембраны, которая сделана из кремния на сапфире. Она меняет свою форму под действием измеряемого давления и преобразует полученную механическую деформацию в стандартный электрический сигнал. Он обрабатывается электронной схемой прибора и предоставляет оператору вычисленные показатели давления. Датчик может контролировать его в реакторах и трубопроводах. Способен мониторить пар и воду в котлах или измерять давление топлива и гидравлических систем в авиации, автомобильном и космическом машиностроении.
«В этот раз остановили свой выбор на кремнии на сапфире, потому что этот материал почти так же прочен, как алмаз. Мембрана на такой подложке выдерживает высокие давления и экстремальные температуры. Она устойчива к агрессивным средам (в том числе химическим). Поэтому наша разработка решает проблему неточных измерений и низкой надежности датчиков давления даже в сложных промышленных условиях», — подчеркнул куратор проекта, заведующий «Лаборатории микро- и нанотехнологий» «Передовых инженерных школ» кафедры «Проектирования и технологии радиоаппаратуры» Политехнического института НовГУ Виктор Леонтьев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.