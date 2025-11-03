Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без присмотра родителей

ТАШКЕНТ, 3 ноя — РИА Новости. Тридцать пять узбекистанских детей, оставшихся в России без присмотра родителей, вернулись на родину при содействии компетентных органов Узбекистана и РФ, передает информационное агентство «Дунё» МИД республики.
«При содействии посольства Узбекистана в Москве обеспечено возвращение несовершеннолетних соотечественников, оставшихся без присмотра, безнадзорных и находящихся в трудной жизненной ситуации на территории России», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Дунё».
По данным агентства, во взаимодействии с компетентными органами РФ в октябре были возвращены на родину 35 несовершеннолетних из 11 российских регионов.
Ранее агентство миграции при кабмине Узбекистана сообщало, что в августе в рамках гуманитарной акции помогло вернуться из России 993 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает пресс-служба агентства миграции при кабмине страны. В первую очередь на родину были возвращены 654 женщины и 438 детей.
В Узбекистане в 2022 году была сформирована специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей-граждан страны, оставшихся без родителей в РФ. За прошедшее время официальные органы республики сообщили о возвращении из РФ более 100 детей.