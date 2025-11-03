«Байкал-Энергия» обыграла сборную Монголии и Иркутский политех на турнире «Энергия дружбы»

IrkutskMedia, 3 ноября. В Иркутске начался турнир по хоккею с мячом «Энергия дружбы» (0+). На лёд вышли четыре команды — «Байкал-Энергия», «Иркутский политех», «ЭН+» и сборная Монголии, сообщает пресс-служба облправительства.
«Иркутскую область и Монголию связывают многолетняя дружба и сотрудничество в разных сферах жизни, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Надеюсь, этот турнир станет новой страницей в нашей общей истории. Желаю командам бескомпромиссных ярких матчей, а болельщикам — получить удовольствие от игры в русский хоккей», — сказал И.о. министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко.
По информации из тг-канала (18+) ХК «Байкал-Энергия», а также болельщиков, присутствующих на матче, первая игра со сборной Монголии завершилась победой «Байкал-Энергии» со счётом 16:4 (первый тайм — 8:2), как и в следующем матче, в котором команда обыграла «Иркутский политех» со счётом 10:2.
Турнир продлится два дня, за это время состоится шесть матчей. Вход для зрителей свободный.
