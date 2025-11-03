«Байкал-Энергия» обыграла сборную Монголии и Иркутский политех на турнире «Энергия дружбы»

«Иркутскую область и Монголию связывают многолетняя дружба и сотрудничество в разных сферах жизни, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Надеюсь, этот турнир станет новой страницей в нашей общей истории. Желаю командам бескомпромиссных ярких матчей, а болельщикам — получить удовольствие от игры в русский хоккей», — сказал И.о. министра спорта Иркутской области Владимир Удовенко.