«Взорвалась батарейка — разнесло весь пульт»: реальная история или миф?

Vaib.uz (Узбекистан. 3 ноября). В сообществе «Потребитель.уз» разгорелась жаркая дискуссия после того, как одна из участниц рассказала странную и тревожную историю: у её ребёнка в пульте от пластмассовой машинки взорвалась батарейка «Сони». Осколки пластика разлетелись на метр вокруг. К счастью, ребёнка в этот момент рядом не было.

Источник: Vaib.Uz

«Такого не бывает!» VS «Бывает, и ещё как».

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни не поверили женщине и сочли её рассказ преувеличением.

«Вот тоже интересно, каким это образом она так бахнула… Единственное, что можно предположить — поставили на зарядку в целях экономии. Иначе ну не могут батарейки взорваться», — написал один из пользователей.

«Смешно, эти батарейки не взрываются», — добавил другой.

Однако другая часть комьюнити утверждает: подобное действительно бывает, особенно если речь идёт о дешёвых или некачественных батарейках и аккумуляторах.

«Как ни странно, но бывает. У меня несколько лет назад в пульте взорвалась китайская батарейка “Победа”. Корпус пульта разорвало. Пытался найти похожие случаи в интернете, но не нашёл. Спрашивал у знакомых — все крутили пальцем у виска и говорили, что соли и щелочи не взрываются при нормальных условиях. Но у китайцев особые технологии», — поделился своим опытом участник обсуждения.

«У нас тоже пульт просто лежал, и его разнесло на несколько частей. Не помню, правда, какие батарейки — либо “Сони”, либо “Победа”», — написал другой пользователь.

«У нас не взорвалась, но вся вскипела и деформировала пульт, оплавив его. Батарейка была самая простая из хозмага», — рассказала ещё одна участница.

Почему это происходит?

Причин может быть несколько. В числе главных — низкое качество батареек, не предназначенных для длительной эксплуатации, или «копеечные» аккумуляторы, которые кто-то пытается перезаряжать. Иногда дело может быть в самой игрушке — отсутствие защиты от короткого замыкания, попадание влаги на плату, некачественная сборка.

«Скорее всего, короткое замыкание или влага на плате! Аккумуляторы тоже взрываются. Тут больше дело в игрушке, нет защиты от короткого замыкания», — предположил один из пользователей.

Безопасность прежде всего.

Пугает другое — по мнению большинства участников, даже если ваш пульт просто «мирно» лежит, вы не застрахованы от такой неприятности. Качество некоторых батареек, продающихся в узбекских магазинах, откровенно оставляет желать лучшего, особенно если речь о самых дешёвых моделях.

Комитету по промышленной безопасности стоило бы всерьёз заняться проверкой батареек, которые продаются у нас в стране, особенно тех самых «копеечных», которыми у нас завалены прилавки.