«Взорвалась батарейка — разнесло весь пульт»: реальная история или миф?

«Как ни странно, но бывает. У меня несколько лет назад в пульте взорвалась китайская батарейка “Победа”. Корпус пульта разорвало. Пытался найти похожие случаи в интернете, но не нашёл. Спрашивал у знакомых — все крутили пальцем у виска и говорили, что соли и щелочи не взрываются при нормальных условиях. Но у китайцев особые технологии», — поделился своим опытом участник обсуждения.