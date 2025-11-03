«Взорвалась батарейка — разнесло весь пульт»: реальная история или миф?

«Такого не бывает!» VS «Бывает, и ещё как».
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни не поверили женщине и сочли её рассказ преувеличением.
«Вот тоже интересно, каким это образом она так бахнула… Единственное, что можно предположить — поставили на зарядку в целях экономии. Иначе ну не могут батарейки взорваться», — написал один из пользователей.
«Смешно, эти батарейки не взрываются», — добавил другой.
Однако другая часть комьюнити утверждает: подобное действительно бывает, особенно если речь идёт о дешёвых или некачественных батарейках и аккумуляторах.
«Как ни странно, но бывает. У меня несколько лет назад в пульте взорвалась китайская батарейка “Победа”. Корпус пульта разорвало. Пытался найти похожие случаи в интернете, но не нашёл. Спрашивал у знакомых — все крутили пальцем у виска и говорили, что соли и щелочи не взрываются при нормальных условиях. Но у китайцев особые технологии», — поделился своим опытом участник обсуждения.
«У нас тоже пульт просто лежал, и его разнесло на несколько частей. Не помню, правда, какие батарейки — либо “Сони”, либо “Победа”», — написал другой пользователь.
«У нас не взорвалась, но вся вскипела и деформировала пульт, оплавив его. Батарейка была самая простая из хозмага», — рассказала ещё одна участница.
Почему это происходит?
Причин может быть несколько. В числе главных — низкое качество батареек, не предназначенных для длительной эксплуатации, или «копеечные» аккумуляторы, которые кто-то пытается перезаряжать. Иногда дело может быть в самой игрушке — отсутствие защиты от короткого замыкания, попадание влаги на плату, некачественная сборка.
«Скорее всего, короткое замыкание или влага на плате! Аккумуляторы тоже взрываются. Тут больше дело в игрушке, нет защиты от короткого замыкания», — предположил один из пользователей.
Безопасность прежде всего.
Пугает другое — по мнению большинства участников, даже если ваш пульт просто «мирно» лежит, вы не застрахованы от такой неприятности. Качество некоторых батареек, продающихся в узбекских магазинах, откровенно оставляет желать лучшего, особенно если речь о самых дешёвых моделях.
Комитету по промышленной безопасности стоило бы всерьёз заняться проверкой батареек, которые продаются у нас в стране, особенно тех самых «копеечных», которыми у нас завалены прилавки.