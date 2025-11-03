Хирурги провели сложную операцию на сердце с минимальным вмешательством

Сложность операции была обусловлена опухолью сердца больших размеров и методикой проведения манипуляции.
«Особенностью данного случая является миниинвазивная методика операции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Это делает операцию более сложной для хирургов и анестезиологов, но менее травматичной для пациента.
«Несмотря на малые размеры хирургического доступа (разреза) необходимо было выдержать все атрибуты техники параллельного искусственного кровообращения на работающем сердце», — уточнили в Минздраве.
Подчеркивается, что подобные операции занимают одну из топовых позиций в пирамиде кардиохирургических вмешательств. Они требуют от хирургической и анестезиологической бригады экспертных навыков и опыта решений в остальных видах операций.
В дальнейшем специалисты планируют применять миниинвазивные методы лечения на более широком спектре кардиохирургической патологии. Такой подход позволит уменьшить операционную травму и исключить осложнения стернотомного доступа (рассечение грудины для обеспечения доступа к органам грудной клетки, таким как сердце и крупные кровеносные сосуды — Sputnik). Также миниинвазивное вмешательство позволяет сократить сроки восстановления пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения.