Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирурги провели сложную операцию на сердце с минимальным вмешательством

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии провели сложную кардиохирургическую операцию на сердце, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

Источник: Telegram / Минздрав Беларуси

Сложность операции была обусловлена опухолью сердца больших размеров и методикой проведения манипуляции.

«Особенностью данного случая является миниинвазивная методика операции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Это делает операцию более сложной для хирургов и анестезиологов, но менее травматичной для пациента.

«Несмотря на малые размеры хирургического доступа (разреза) необходимо было выдержать все атрибуты техники параллельного искусственного кровообращения на работающем сердце», — уточнили в Минздраве.

Подчеркивается, что подобные операции занимают одну из топовых позиций в пирамиде кардиохирургических вмешательств. Они требуют от хирургической и анестезиологической бригады экспертных навыков и опыта решений в остальных видах операций.

В дальнейшем специалисты планируют применять миниинвазивные методы лечения на более широком спектре кардиохирургической патологии. Такой подход позволит уменьшить операционную травму и исключить осложнения стернотомного доступа (рассечение грудины для обеспечения доступа к органам грудной клетки, таким как сердце и крупные кровеносные сосуды — Sputnik). Также миниинвазивное вмешательство позволяет сократить сроки восстановления пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения.