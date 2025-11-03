Хирурги провели сложную операцию на сердце с минимальным вмешательством

В дальнейшем специалисты планируют применять миниинвазивные методы лечения на более широком спектре кардиохирургической патологии. Такой подход позволит уменьшить операционную травму и исключить осложнения стернотомного доступа (рассечение грудины для обеспечения доступа к органам грудной клетки, таким как сердце и крупные кровеносные сосуды — Sputnik). Также миниинвазивное вмешательство позволяет сократить сроки восстановления пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения.