Мишустин пригласил премьера КНР Ли Цяна посетить Москву

ХАНЧЖОУ, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна посетить Москву для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«С удовольствием приглашаю уважаемого господина Ли Цяна, моего друга, продолжить наше плодотворное общение в Москве, возможно, в первую очередь это будет в середине ноября на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше