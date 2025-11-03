Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поликлинику в Новой Кузнечихе планируют открыть в 2026 году

Строительство филиала городской поликлиники № 30 в ЖК «Новая Кузнечиха» близится к завершению.

Источник: телеграм-канал "Бокал прессека"

Об этом сообщил главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Медицинское учреждение возводят в деревне Новопокровское.

По словам Никонова, строительные работы уже завершены, сейчас на объекте ведется внутренняя отделка помещений. Открыть новую поликлинику планируют в начале 2026 года. Она сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.

Отметим, что работы на объекте начались в январе 2025 года. В апреле проект одобрила госэкспертиза, а в мае региональный минстрой выдал разрешение на строительство. Также сообщалось, что поликлинику хотят построить к ноябрю 2025 года.