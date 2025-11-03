Поликлинику в Новой Кузнечихе планируют открыть в 2026 году

Об этом сообщил главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале. Медицинское учреждение возводят в деревне Новопокровское.
По словам Никонова, строительные работы уже завершены, сейчас на объекте ведется внутренняя отделка помещений. Открыть новую поликлинику планируют в начале 2026 года. Она сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.
Отметим, что работы на объекте начались в январе 2025 года. В апреле проект одобрила госэкспертиза, а в мае региональный минстрой выдал разрешение на строительство. Также сообщалось, что поликлинику хотят построить к ноябрю 2025 года.