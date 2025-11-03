В Нижневартовске прошел финал олимпиады школьников по 3D-технологиям

Финал X Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии» состоялся в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в городской администрации.
Команды соревновались в двух направлениях: «3D-моделирование и прототипирование» и «Промышленный дизайн», выполняли задания на симуляторе и полетном кубе с коптером. Также для учеников и педагогов прошли образовательные интенсивы. Например, им показали мастер-класс и продемонстрировали оборудование по управлению БПЛА: виртуальный тренажер и модель с прохождением трассы.
«Самое главное, что наши школьники вышли в финал, где показали свои знания, то, чему они уже научились. Кроме того, здесь проходили и региональные соревнования по беспилотным летательным аппаратам. В Нижневартовске уже порядка 10 образовательных организаций имеют технологические кружки этой направленности. Так, например, в лицее № 2 работает целая мастерская по обучению и созданию беспилотных летательных аппаратов», — отметила директор департамента образования администрации Нижневартовска Оксана Серебренникова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.