В Нижневартовске прошел финал олимпиады школьников по 3D-технологиям

«Самое главное, что наши школьники вышли в финал, где показали свои знания, то, чему они уже научились. Кроме того, здесь проходили и региональные соревнования по беспилотным летательным аппаратам. В Нижневартовске уже порядка 10 образовательных организаций имеют технологические кружки этой направленности. Так, например, в лицее № 2 работает целая мастерская по обучению и созданию беспилотных летательных аппаратов», — отметила директор департамента образования администрации Нижневартовска Оксана Серебренникова.